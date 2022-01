Rúben Semedo detido na Grécia após queixa de violência doméstica da namorada

Defesa terá fechado a porta da casa de ambos e deixado a sua namorada fora sem permitir a sua entrada.

Rúben Semedo voltou esta terça-feira a ser notícia na Grécia pelas piores razões. De acordo com vários meios de comunicação social do país, nomeadamente o 'Gazzetta' ou o 'Enikos', o defesa central do Olympiacos terá sido detido na segunda-feira à noite, depois de uma queixa de violência doméstica por parte da sua namorada.De acordo com as informações divulgadas pelo 'Enikos', a namorada do defesa queixou-se de ter sido agredida depois de uma discussão. Em seguida, escreve o mesmo jornal, Semedo terá fechado a porta da casa de ambos e deixado a sua namorada fora sem permitir a sua entrada. Chamada ao local, a polícia tomou conta da ocorrência e levou a namorada do jogador à esquadra, onde foi apresentada a queixa. Na sequência da queixa, o defesa foi detido e libertado esta manhã.Nas redes sociais, Rúben Semedo já reagiu, partilhando uma História no Instagram com a mensagem "Chega de mentiras" e outra, minutos depois, a prometer esclarecer tudo numa publicação posterior.