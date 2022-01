Dois agentes da PSP feridos após colisão com carro roubado

Condutor do veículo também ficou ferido.

Dois agentes da PSP ficaram feridos, esta terça-feira de manhã, na sequência de uma colisão entre um carro furtado e um carro da Polícia. O condutor do veículo também ficou ferido.O acidente aconteceu por volta das 9h20 na Praceta do Parque Nascente, em Rio Tinto, Gondomar.O carro, que seguia em contramão, despistou-se devido ao mau tempo e embateu contra carro da PSP que estava estacionado.Os dois agentes da PSP e o condutor do veículo furtado foram assistidos e levados para o Hospital de S. João, no Porto, com ferimentos ligeiros. No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Areosa-Rio Tinto, os Bombeiros Voluntários de Pedrouços e a PSP, que se apercebeu depois que o carro constava na lista de carros roubados.