Site de fotografia “Olhares.com” também foi atacado por piratas

Página online que chegou a ser referência nacional faz parte do universo Impresa.

O ataque de pirataria informática que colocou ‘offline’ os sites do Expresso e SIC, entre outros do grupo Impresa, atingiu também a página de fotografia "Olhares.com". O site que chegou a ser uma referência da fotografia em Portugal exibe uma mensagem de ataque de "ransomware" por parte do auto-denominado ‘Lapsus$ Group', hackers que já atacaram sites do ministério brasileiro da Saúde, da operadora de telemóvel Claro e da empresa tecnológica Embratel."Os dados serão vazados caso o valor necessário não for pago. Estamos com acesso nos painéis de cloud (AWS) entre outros tipos de dispositivos. O contacto para o resgate está abaixo", pode ler-se na mensagem exposta pelos piratas na página "Olhares.com" e quer é a mesma já exibida nos sites do semanário Expresso, da estação de televisão SIC e também da revista digital Blitz.O grupo Impresa, recorde-se, anunciou em comunicado que "tem trabalhado com as autoridades competentes, nomeadamente com a Polícia Judiciária e com o Centro Nacional de Cibersegurança, e apresentará uma queixa-crime".O site "Olhares.com" foi adquirido pela Impresa em 2008 por 408 mil euros através do portal AEIOU segundo comunicou então o grupo de Pinto Balsemão à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.