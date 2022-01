'Rei da Pasteleira' volta a ser apanhado pelas autoridades após assalto a farmácia em Gaia

Com apenas 11 anos roubou um carro-patrulha e depois disso seguiram-se dezenas de outros carros.

‘Siga’, o rei da Pasteleira, de 37 anos, voltou a ser apanhado pelas autoridades, esta segunda-feira à tarde, depois de ter cometido um novo crime, desta vez numa farmácia, em Valadares, Vila Nova de Gaia.O suspeito, que saiu recentemente da prisão, deslocou-se de mota até ao local. De cara tapada e munido com uma arma de fogo e uma navalha conseguiu roubar cerca de 70 euros do estabelecimento.Depois do assalto tentou escapar do local na mota que tinha deixado no exterior, mas acabou por ser imobilizado por populares até à chegada da PSP.Foi detido pelos agentes e o caso comunicado à Polícia Judiciária.‘Siga’ será presente a tribunal esta terça-feira.

O rei da pasteleira é um rosto bem conhecido das autoridades pelos vários crimes que já cometeu, alguns na adolescência. Com apenas 11 anos roubou um carro-patrulha e depois disso seguiram-se dezenas de outros carros.

Foi preso pouco tempo depois de ter feito 16 anos e até agora passou grande parte da vida atrás das grades.