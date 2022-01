15 mortos e 25 836 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

19 931 pessoas recuperaram da doença.

Foram registados 25 836 novas infeções por Covid-19 e 15 pessoas morreram nas últimas 24 horas, em Portugal.19 931 pessoas recuperaram da doença. Há mais 36 pessoas internadas e não se registaram novos internamentos nos cuidados intensivos.Lisboa e Vale do Tejo foi a região onde se detetaram o maior número de novos casos, registando-se um total de 10 831 novas infeções, seguindo-se a região Norte com 8 848 novos casos. No Centro há mais 3 322 novas infeções e no Alentejo e Algarve registaram-se 641 e 653 novos casos, respetivamente.O maior número de novos casos diagnosticados situa-se no grupo etário entre os 20 e os 29 anos (5.038), seguido dos 40 e 49 anos (4.992), entre os 30 e 39 anos (4.385), entre os 50 e 59 anos (3.995), entre os 10 e 19 anos (2.636), entre os 60 e 69 anos (2.134), entre os 0 e os 09 anos (1.226), entre os 70 e 79 anos (901) e dos idosos com mais de 80 anos (529).Das 15 mortes, cinco ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, outras cinco no Centro, três no Norte e duas no Algarve. Segundo os dados da DGS, os óbitos foram de idosos com mais de 80 anos, sete da faixa etária entre os 70 e 79 anos, uma entre os 60 e 69 anos e duas entre os 50 e os 59 anos.Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.015 pessoas, 9.992 eram homens e 9.023 mulheres.Já foram contabilizados 1.460.406 casos de infeção, dos quais 684.046 homens, 774.980 mulheres e 1.380 casos de sexo que se encontra sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.A covid-19 provocou 5.448.314 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.