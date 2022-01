Homem filmado a agredir agente da Polícia Municipal em Lisboa acaba detido

Nas imagens, o agressor é visto a pontapear e a arremessar uma mochila contra o agente.

Um homem foi detido na noite do dia 20 de dezembro por agredir um elemento da polícia municipal no Largo do Corpo Santo, em Lisboa.

No vídeo a que o

teve acesso é possível ver um homem a pontapear e a arremessar uma mochila contra um agente da polícia que pede para o agressor se acalmar.

As testemunhas que estavam no local foram interrogadas e o suspeito acabou por ser detido e notificado para comparecer em tribunal.