Mulher morta em Beja fez duas queixas num dia por agressões do companheiro

Fábio Cavaco e Elsa Luz viviam uma relação conflituosa marcada por vários episódios de violência doméstica. A mulher, de 44 anos, foi encontrada morta dentro de casa, em Beja, com um ferimento de bala na cabeça e ferimentos no pescoço. A Polícia Judiciária (PJ) acredita que foi o companheiro, de 36 anos, que a matou com um tiro e que se desfez da arma.Saiba mais no Correio da Manhã