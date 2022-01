'Macaco' diz estar falido mas passa férias de luxo no México

O chefe da claque dos Super Dragões continua a viver acima das suas possibilidades.

Fernando Madureira, chefe da claque dos Super Dragões, afirma em tribunal estar falido mas viajou agora com a família e amigos para Cancún, México, para celebrar a passagem de ano num ‘resort’.

As imagens da festa, em grande estilo, foram partilhadas pelo próprio na sua conta pessoal de Instagram. O estilo de vida de ‘macaco’ contrasta com a situação de falência que alegou no ano passado ao tribunal de Guimarães.