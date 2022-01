Empregada ‘limpa’ cofre com 40 mil euros na Azambuja

Leia a notícia completa no Correio da Manhã.

Uma empregada doméstica conseguiu roubar um cofre com 40 mil euros do interior da casa dos patrões, na Azambuja. Mas menos de 24 horas depois do alerta foi detida pelo furto. O pequeno mas bem recheado cofre metálico estava escondido na habitação da mulher e foi encontrado pelos militares da GNR que investigaram o caso ainda intacto, uma vez que a ladra não foi capaz de o abrir.