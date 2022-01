17 mortos e 38734 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

DGS já divulgou os dados da Covid-19 desta sexta-feira.

Foram registadas 38 734 novas infeções por Covid-19 e 17 pessoas morreram nas últimas 24 horas, em Portugal, segundo indica o boletim da DGS desta sexta-feira.



31 917 pessoas recuperaram da doença. Há mais 42 pessoas internadas em enfermaria e mais 3 em Cuidados Intensivos.









Lisboa e Vale do Tejo foi a região onde se detetaram o maior número de novos casos, registando-se um total de 15 606 novas infeções, seguindo-se a região Norte com 14 689 novos casos. No Centro há mais 4558 novas infeções e no Alentejo e Algarve registaram-se 1126 e 940 novos casos, respetivamente. Nos Açores contam-se mais 289 casos e na Madeira mais 1526.





Das 17 mortes, 9 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 4 no Norte e uma no Centro, Alentejo, Algarve e Madeira, respetivamente.