Emigrantes escapam à cadeia por comprarem quatro bebés

Dois casais e um homem levam penas suspensas por tráfico de pessoas e falsificação. Pagaram 105 mil euros pelos recém-nascidos.

A confissão dos crimes e as boas condições de vida dadas aos menores levaram a que os juízes suspendessem a pena aos cinco emigrantes. Foram julgados por comprarem quatro bebés - entre 2012 e 2017 - por 105 mil euros. As crianças foram geradas no Porto por Daniella Neto e pelo amante, Jaime Moreira, e depois vendidas a dois casais homossexuais e a um outro casal que esperava há dez anos para adotar. Um elemento de um dos casais nunca foi acusado por falta de provas. As condenações suspensas variam entre os 2 anos e os 3 anos e 4 meses e foram recentemente conhecidas no Tribunal de São João Novo.