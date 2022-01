Um morto em despiste de carro em Almada

No local estiveram os bombeiros de Cacilhas, a PSP e a VMER do Hospital Garcia de Orta.

Uma pessoa morreu, na manhã desta segunda-feira, na sequência de um despiste de carro na Avenida Aliança do Povo, na Cova da Piedade, em Almada.



O alerta foi dado pelas 10h24 e segundo o CDOS de Setúbal "à chegada ao local a vítima já estava em rigidez cadavérica havendo a hipótese do acidente ter acontecido várias horas antes do alerta".

No local estiveram os bombeiros de Cacilhas, com um total de 10 operacionais e quatro viaturas, a PSP e a VMER do Hospital Garcia de Orta.