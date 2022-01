Homem cai inanimado após alegada toma da vacina contra a Covid-19

Agentes da PSP mobilizados para o local deram o apoio possível ao homem até à chegada do INEM, que transportou a vítima ao hospital.

Um homem caiu inanimado numa rua da Amadora na tarde desta segunda-feira, alegadamente minutos depois de ter sido vacinado contra a Covid-19. Segundo o CM apurou, o alerta para as autoridades foi dado pelas 16h00, depois de o homem, com cerca de 50 anos, ter desmaiado a poucos metros do Centro Comercial Babilónia.



Fonte oficial da PSP garantiu que não se tratou de qualquer ato de violência e que os agentes mobilizados para o local deram o apoio possível ao homem até à chegada do INEM, que transportou a vítima ao hospital. De acordo com o relato feito às autoridades, o homem tinha sido vacinado pouco antes, mas não é claro se o desmaio foi provocado por uma reação adversa à vacina.