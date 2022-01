Rocha que matou 10 turistas estava em risco de cair há dez anos. Veja a imagem da fissura em 2012

Foto de 2012 mostra fissura preocupante na parede rochosa que ruiu este fim de semana, causando a morte de 10 pessoas.

A parede de rocha que este fim de semana caiu sobre dois barcos turísticos numa lagoa de Minas Gerais, no Brasil, estava em risco de colapso há pelo menos uma década, mas nada foi feito para garantir a segurança dos visitantes.





Flávio Freitas, um médico de São Paulo que visitou o Lago de Furnas em março de 2012, tirou uma fotografia que mostra, já na altura, uma enorme fissura na parede rochosa que desabou este sábado. "Essa pedra vai cair", escreveu Freitas numa publicação no Facebook feita na altura. "A fenda era muito grande e a distância em relação à parede rochosa era evidente. Não sou geólogo, mas pareceu-me óbvio. Demorou dez anos, mas caiu, infelizmente", disse esta semana. O acidente causou a morte de 10 pessoas e fez 32 feridos, nove dos quais ainda se encontram hospitalizados.



Apesar de o risco de derrocada ser visível a olho nu, nada foi feito pelas autoridades durante uma década para estabilizar a rocha ou manter os turistas afastados do local. Peritos ouvidos pela imprensa brasileira disseram ainda que as embarcações turísticas estavam demasiado perto das rochas, quando deviam estar a pelo menos um quilómetro de distância. Uma turista que seguia noutro barco disse que viu pedras a cair antes da derrocada e alertou o condutor do barco, que respondeu que eram "só umas pedrinhas".