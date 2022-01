Futebolista Kazuyoshi Miura contratado por equipa japonesa aos 54 anos

A um mês de comemorar o 55.º aniversário, Miura, que em 2017 se tornou o futebolista mais velho de sempre em competição, declarou estar "grato pela oportunidade de jogar".

O veterano avançado japonês Kazuyoshi Miura, de 54 anos, foi esta terça-feira contratado para fazer aquela que será a sua 37.ª temporada como profissional de futebol, pelos Suzuka Point Getters, do quarto escalão nipónico.

A um mês de comemorar o 55.º aniversário, Miura, que em 2017 se tornou o futebolista mais velho de sempre em competição, declarou estar "grato pela oportunidade de jogar", prometendo "lutar para contribuir" dentro de campo.

O clube de Suzuka será o 15.º da carreira do jogador, internacional 89 vezes pela seleção japonesa, pela qual marcou 55 golos, tendo representado vários clubes no Brasil, incluindo o Santos, para lá do italiano Génova, do croata Dínamo de Zagreb e do australiano Sydney FC.