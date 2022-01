GNR corta trânsito na A1 em Gaia para resgatar cão desorientado

Canídeo não tinha microchip e, por isso, foi entregue para tratamentos médicos.

O Destacamento de Trânsito da GNR do Porto resgatou um cão que andava perdido, na manhã desta segunda-feira, no sentido Norte-Sul da A1, em Vila Nova de Gaia.

No momento do resgate do animal, que estava desorientado, o trânsito foi cortado.

O canídeo não tinha microchip e, por isso, foi entregue para tratamentos médicos nas instalações da Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal.