EUA afirmam que Rússia não esclareceu se retira tropas da fronteira com a Ucrânia

Representantes russos apontam "diferenças substanciais" entre as partes.

A vice-secretária de Estado norte-americana, Wendy Sherman, assegurou esta quarta-feira que, na reunião NATO-Rússia, Moscovo não se pronunciou sobre a retirada das suas tropas junto à fronteira ucraniana, enquanto os representantes russos apontam "diferenças substanciais" entre as partes.

"Não houve compromisso de desescalada, nem uma declaração de que o fariam", declarou Sherman em conferência de imprensa após a reunião do Conselho NATO-Rússia, que decorreu na sede da Aliança em Bruxelas.





Em paralelo, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo Alexandre Grushko, que também participou no encontro, reconheceu "enormes divergências entre as duas partes sobre questões fundamentais" e assegurou que as tentativas da Aliança de construir a segurança na Europa "contra e sem a Rússia" estão condenadas ao fracasso.