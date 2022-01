Legislativas: PS distancia-se do PSD mas sem maioria absoluta, mostra barómetro Intercampus/CM

Sondagem revela luta acesa entre BE, CDU e Chega pelo terceiro lugar.

Se as eleições legislativas fossem hoje, o PS ganhava com cinco pontos de vantagem sobre o PSD. Esta é uma das conclusões do Barómetro Intercampus/CM e CMTV.

De acordo com o barómetro da Intercampus para o Correio da Manhã e para a CMTV, há ainda uma luta acesa pelo terceiro lugar, entre Bloco de Esquerda, CDU e Chega.

Cerca de 18% dos portugueses estão indecisos.



FICHA TÉCNICA

Sondagem realizada pela INTERCAMPUS para a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos Portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas.

Universo: População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental.

A amostra é constituída por n=615 entrevistas, com a seguinte distribuição proporcional por Género, Idade e Região: REGIÃO TOTAL % NORTE 230 37,4 CENTRO 140 22,8 LISBOA 170 27,6 ALENTEJO 43 7,0 ALGARVE 32 5,2 Base (615).

O questionário foi elaborado pela INTERCAMPUS e posteriormente aprovado pela CMTV. A INTERCAMPUS conta com uma equipa de profissionais experimentados que conhecem e respeitam as normas de qualidade da empresa. Estiveram envolvidos 24 entrevistadores, devidamente treinados para o efeito, sob a supervisão dos técnicos responsáveis pelo estudo.

Os trabalhos de campo decorreram entre 04 e 10 de Janeiro de 2022.

Margem de Erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de ± 4,0%.

Taxa de Resposta: A taxa de resposta obtida neste estudo foi de: 61,3%