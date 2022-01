Agricultor espancado com ferros por abandonar trabalho em Guimarães

Homem foi atacado em casa pelo patrão, os filhos deste e dois funcionários.

Cansado do tratamento abusivo dos patrões na exploração de kiwis de Rande, Felgueiras, onde era forçado a fazer os trabalhos mais difíceis ao longo de várias horas, um operário agrícola, de 59 anos, decidiu, em outubro do ano passado, abandonar as funções. Os patrões reagiram com violência. Fizeram uma emboscada à vítima em casa, em Guimarães, sob ameaça de arma de fogo e agrediram-na barbaramente com paus e barras de ferro. A mulher também foi atingida com uma coronhada.

