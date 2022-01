Colisão entre camião e carrinha provoca cinco feridos em Odemira

Feridos são todos de nacionalidade indiana.

A colisão entre um pesado de mercadorias e uma carrinha de 9 lugares provocou esta manhã, cinco feridos ligeiros, na Estrada Municipal 502, no cruzamento de Malavado, no concelho de Odemira.

Segundo Luís Oliveira, Comandante dos Bombeiros de Odemira, do acidente resultaram "cinco feridos ligeiros, todos de nacionalidade indiana".

O pesado de transporte de produtos hortícolas, circulava descarregado.

O alerta foi dado às 7h33, e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Odemira, com 9 operacionais, apoiados por quatro viaturas.

As vítimas, todas com ferimentos ligeiros, foram transportadas pelos Bombeiros de Odemira para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.