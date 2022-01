Alimenta-se com pão, papas de aveia e chá e lava a roupa na cela: As rotinas de João Rendeiro na cadeia

Ex-banqueiro está em prisão preventiva numa das maiores e mais perigosas cadeias da África do Sul.

João Rendeiro está em prisão preventiva na cadeia de

Westville, em Durban,

uma das maiores e mais perigosas cadeias da África do Sul.

O ex-banqueiro do BPP, de 69 anos, está

isolado numa cela por questões de segurança. O Correio da Manhã apurou que as rotinas de João Rendeiro passam por tomar o pequeno-almoço, passar o tempo ao ar livre, ler na biblioteca da prisão, tomar banho e lavar a roupa que usa na cela.



No que diz respeito à comida, Rendeiro come pão, papas de aveias e bebe chá. Em certos dias consegue comer um pequeno corte de carne.





Recorde-se que João Rendeiro vivia uma vida de luxo durante os três meses em que fugiu à autoridades. Hospedado no

Forest Manor Guesthouse, uma fortaleza luxuosa, segura e tecnológica, o ex-banqueiro almoçava e jantava fora diariamente e ia muitas vezes à praia.



A moradia, em Umhlanga Rocks, no norte de Durban, tem sete quartos, todos com decoração distinta e inspirados em árvores. Rendeiro ocupou durante três semanas o Forest Mahogany. O quarto tem vista para a piscina, uma cama grande, televisão, cofre, casa de banho com duche e banheira, toucador, armário e sofá.