Justiça reabre processo de atropelamento mortal na A6 para investigar Cabrita

O diretor do DIAP de Évora aceitou o requerimento apresentado pela Associação dos Cidadão Auto-Mobilizados (ACA-M) e determinou a reabertura do inquérito relativo ao atropelamento mortal de um trabalhador na A6 para que a investigação determine a responsabilidade de Eduardo Cabrita.O ex-ministro da Administração Interna deverá ser constituído arguido por suspeitas de homicídio negligente por omissão. Durante o inquérito, Eduardo Cabrita foi ouvido apenas como testemunha e o Ministério Público formulou a acusação tendo o motorista Marco Pontes como único arguido, indiciado de um crime de homicídio por negligência e duas contraordenações.

Agora, três dias depois de a ACA-M ter apresentado um recurso hierárquico para contestar a decisão inicial do procurador, o diretor do DIAP de Évora, José Carlos Franco, deu razão à associação. O processo vai agora ser reaberto para que seja determinada a responsabilidade de Eduardo Cabrita na morte do trabalhador Nuno Santos. A investigação incide também sobre o chefe da segurança do MAI, Nuno Dias.