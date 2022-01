Homem mata ‘Conde’ à pancada e lança corpo ao rio Ave

Ministério Público diz que Toni do Penha planeou matar Fernando Ferreira para vingar furto de cem mil euros.

António Freitas da Silva, de 71 anos, estava convencido de que Fernando Ferreira, o eletricista de 63 anos conhecido pela alcunha de ‘Conde’, tinha colaborado no furto de cem mil euros do cofre de casa, em Vila Nova de Sande, Guimarães, a 10 de dezembro de 2019. Tentou contratar um segurança para "dar um aperto" ao eletricista, mas perante a recusa e como não conseguia reaver o dinheiro, decidiu que iria matar ‘Conde’. Com a ajuda de um ‘capanga’ que escolheu pelo "porte físico robusto", Toni do Penha, alcunha pela qual ficou conhecido por gerir a discoteca Penha Club, atraiu o eletricista para uma cilada e, com Hermano Salgado, atacou-o à pancada até o deixar desfigurado. Lançaram o corpo ao rio Ave e entregaram o carro ao dono de um stand de Guimarães.

