Eduardo Cabrita vai ser investigado por suspeita de homicídio negligente no caso do atropelamento na A6

O ex-ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, vai ser investigado por suspeita de homicídio por negligência.

teve acesso ao despacho de reabertura da investigação ao atropelamento que matou um trabalhador na A6.O Ministério Público começa por apresentar os pontos do requerimento da Associação dos Cidadãos Automobilizados, assistente no processo. A associação apresentou o requerimento por entender que está em causa um crime de homicídio por negligência e o Ministério Público considera que esse facto não foi tido em conta na investigação à morte do trabalhador.

O Ministério Público determina a abertura da investigação, assim como a constituição do ex-ministro como arguido.