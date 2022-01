Rúben Amorim pensa em recuperar Quaresma

Rúben Amorim está a ponderar o regresso imediato do central Eduardo Quaresma, que está emprestado ao Tondela, apurou o CM.





O técnico do Sporting não está agradado com a evolução do central de 19 anos. O objetivo do empréstimo passava por dar mais minutos e ritmo competitivo ao jogador, que mostrou qualidade na época passada.

Em Tondela, Quaresma foi titular grande parte da temporada mas nos últimos jogos deixou de ser opção. Uma situação que não terá agradado à estrutura leonina, que acreditava que o jogador pudesse ser titular absoluto no atual 13.º classificado do campeonato.A juntar a isto está o facto do Sporting ter tido problemas com os centrais esta época em termos de lesões e infeções por Covid-19. Feddal esteve várias semanas parado com uma lesão muscular enquanto o capitão Coates tem uma lesão crónica no joelho direito, o que o obriga a fazer gestão de esforço. Amorim pensa por isso recuperar o jogador que tem uma enorme margem de progressão e em quem os responsáveis acreditam. A pensar nisso colocaram uma cláusula no contrato em como podem resgatar o central a meio da época.Quaresma conta em 2021/2022 com 13 jogos oficiais, dez como titular.O Vizela, na terça-feira, ao tentar adiar o jogo da Taça de Portugal com o FC Porto, pediu ainda ao Sporting para adiar o jogo da Liga no domingo. Os leões remetem para os regulamentos.