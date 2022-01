Carro incendeia-se perto do Hospital da Luz em Lisboa

Fogo foi combatido pelos Sapadores de Lisboa.

Um carro ficou destruído após se ter incendiado, esta sexta-feira, na zona de Benfica, em Lisboa, junto ao Hospital da Luz.Segundo fonte dos Sapadores de Lisboa, foi dado o alerta para incêndio no veículo pouco depois das 16h00, sendo que o carro em questão ficou imobilizado na saída da avenida do Uruguai para a Avenida Lusíada.As chamas foram combatidas por seis homens apoiados por um veículo. O trânsito no local não foi cortado, mas regista alguns constrangimentos.