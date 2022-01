Polícia de Intervenção de Faro obrigada a tomar banho de água fria

Queixas de falta de condições devido a avaria de caldeira.

Os agentes da Unidade Especial de Polícia de Faro estão sem água quente há pelo menos três meses. O CM sabe que a caldeira do edifício da unidade, situado junto ao aeroporto de Faro, está avariada, o que obriga os cerca de 100 elementos da força de intervenção a tomarem banho de água fria.A falta de condições de higiene agrava-se com a chegada do inverno e está a afetar os agentes, que têm de carregar mais de 20 quilos de material todos os dias.Ao CM, a Polícia de Segurança Pública afirma que foram "acionados os procedimentos necessários" para a reparação da caldeira e que a intervenção deverá estar concluída após a compra e instalação do novo material.