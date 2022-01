Falta de cuidado de Ivo Lucas sem desculpa para Tony Carreira

Cantor reforçou junto do tribunal as acusações contra os quatro envolvidos no acidente que resultou na morte da filha Sara.

Tony Carreira reforçou junto do tribunal as acusações contra os quatro envolvidos no acidente que resultou na morte da filha, Sara Carreira, e Ivo Lucas não escapa às incriminações do cantor. A 'Vidas' sabe que, na qualidade de assistentes, Tony e a ex-mulher, Fernanda Antunes, apresentaram ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Santarém, no passado dia 10, o requerimento para a abertura da instrução, no qual pedem que sejam acrescentados vários pontos à acusação formulada pelo Ministério Público contra os quatro arguidos.