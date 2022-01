Alec Baldwin entrega telemóvel para investigação a morte de fotógrafa durante filmagens

Halyna Hutchins, diretora de fotografia, de 42 anos, foi morta por uma bala aparentemente disparada por Baldwin no cenário do Novo México do filme "Rust ".

O ator Alec Baldwin entregou o telemóvel pessoal às autoridades norte-americanas que investigam o tiroteio que matou uma fotógrafa durante as filmagens do filme "Rust", no novo México, em outubro de 2020. A informação foi avançada pelo advogado do ator esta sexta-feira.

Em dezembro foi emitido um mandado de busca para o telemóvel de Alec Baldwin. As autoridades pretendem ter acesso à mensagens do ator, e-mail, redes sociais, pesquisas e outras informações que podem estar armazenadas no dispositivo, referem os documentos juficiais.

O advogado do ator, Aaron Dyer, disse em comunicado que "este assunto não é sobre o telefone de Alec Baldwin, e não há respostas no dispositivo. Alec não fez nada de errado".

Halyna Hutchins, diretora de fotografia, de 42 anos, foi morta e o diretor Joel Souza, 48 anos, ficou ferido por uma bala aparentemente disparada por Baldwin no cenário do Novo México do filme "Rust " a 21 de outubro.