Ladrão da chave de fendas continua à solta em Guimarães

Em menos de dois minutos roubou uma caixa com 50 euros em moedas da retrosaria Casa Carlos, no centro histórico de Guimarães. O ‘ladrão da chave de fendas’, como já é conhecido na cidade berço, atua sozinho e usa a ferramenta para arrombar a porta das lojas que assalta. Foi filmado pela câmara de videovigilância da retrosaria e identificado pela PSP, mas continua à solta.





“Demorou mais de cinco minutos a estroncar a porta, mas entrou calmamente, de cara destapada, sem se preocupar com a câmara. Foi direto à caixa registadora. Como viu que só tinha papéis, levou a caixa dos trocos que tem 50 euros. Saiu sem levar outras duas caixas com dinheiro”, contou aoPatrícia Teixeira, funcionária da Casa Carlos, depois de visualizar as imagens de videovigilância, já entregues à PSP. A Polícia está a investigar a onda de assaltos das últimas semanas.