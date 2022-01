33 mortos e 32 271 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Número de internamentos volta a aumentar com mais 80 doentes em enfermarias e 5 em cuidados intensivos.

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 33 mortos e 32 271 novos casos de Covid-19.O número de internamentos voltou a disparar nas últimas horas: há mais 80 doentes internados (1813 no total) e mais cinco em unidades de cuidados intensivos (168).Mais 14 516 recuperaram da doença, num total de 1 538 316 desde o início da pandemia.A Região Norte lidera nos novos casos com mais 13 166. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com mais 11 501, o Centro com mais 3 640, o Algarve com mais 1 201 e o Alentejo com mais 808.Os 33 novos óbitos associados à covid-19 (o mesmo número registado no sábado) ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (14), na região Norte (8), no Centro (4), no Alentejo (2) e na Madeira (2).Em atualização