Príncipe Harry inicia ação legal contra o governo do Reino Unido para ter proteção policial no país

Príncipe está disposto a pagar pela proteção.

O príncipe Harry está a contestar uma decisão do governo britânico de que não deve receber proteção policial quando estiver no Reino Unido, mesmo que seja o próprio a pagar os custos dessa proteção, revelaram os advogados do príncipe.

Harry, neto da rainha Elizabeth, e a esposa americana Meghan renunciaram aos deveres reais em 2020 para obter novas carreiras em Los Angeles, nos Estados Unidos da América. Posteriormente, o casal contou com uma equipa de segurança privada.





No entanto, os advogados do casal referem que os seguranças privados não ofereceram o nível de proteção que precisavam enquanto visitavam o Reino Unido. "Na ausência de tal proteção, o príncipe Harry e a família não podem voltar para casa", disse o advogado em comunicado.

O governo já havia rejeitado duas ofertas do príncipe para pagar por proteção policial, indicaram os advogados.

Questionado sobre a declaração, um porta-voz do governo disse que o sistema de segurança de proteção do governo do Reino Unido era "rigoroso e proporcional" e que era a política de longa data não fornecer informações detalhadas sobre quaisquer acordos, pois isso poderia comprometer a segurança dos indivíduos. O porta-voz também disse que seria "inapropriado" comentar em detalhes sobre quaisquer procedimentos legais.

Segundo a Reuters, Harry iniciou uma revisão judicial, ou seja uma contestação à legalidade das decisões tomadas pelo governo, em setembro de 2021. "O Reino Unido sempre será o lar do príncipe Harry e um país no qual ele quer que a esposa e os filhos estejam seguros", pode ler-se no comunicado.

"Com a falta de proteção policial vem um risco pessoal muito grande. O príncipe Harry espera que a ação legal, após quase dois anos de pedidos de segurança no Reino Unido, resolva a situação".