Português Horta-Osório demite-se do Credit Suisse após quebrar regras anti-covid-19

O Presidente do Credit Suisse Group, o português António Horta-Osório, demitiu-se depois de nove meses no cargo, após quebrar medidas de prevenção contra a covid-19 na Suíça e Reino Unido, informou hoje o banco.

"Lamento que algumas das minhas ações pessoais tenham levado a dificuldades para o banco e comprometido a minha capacidade de representar o banco interna e externamente", disse Horta-Osório num comunicado citado pela agência Bloomberg.

"Por conseguinte, acredito que a minha demissão é do interesse do banco e das suas partes interessadas neste momento crucial", acrescentou.

A saída do português acontece após uma investigação do próprio Credit Suisse Group, com sede em Zurique.

O banco nomeou um membro da direção, Axel P. Lehmann, como substituto do Horta-Osório, com efeito imediato.

Detalhes das infrações de quarentena, no âmbito das medidas de prevenção face à covid-19, surgiram há pouco mais de um mês.

O português tinha regressado à Suíça do Reino Unido a 28 de novembro e partido para a península ibérica antes de um período de quarentena obrigatório de 10 dias ter terminado, acrescentou a Bloomberg.

Antes, Horta-Osório já teria quebrado as regras em julho de 2021, quando assistiu às finais de ténis de Wimbledon em Londres, contrariando as regras de prevenção no Reino Unido.