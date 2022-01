Defesa de João Rendeiro escreveu ao presidente da África do Sul sobre erros no processo de extradição

Advogada sublinhou que houve erros em todo o processo, especialmente nos mandados de detenção.

A defesa do ex-banqueiro João Rendeiro escreveu, na passada semana, uma carta dirigida ao presidente da África do Sul e ao Ministro da Justiça e da Polícia para dar conta dos alegados erros no processo de extradição.

A informação foi confirmada pela advogada June Marks que arrasou as condições da prisão. June Marks sublinhou que houve erros em todo o processo, especialmente nos mandados de detenção.

A defesa do ex-banqueiro suspeita que foi a Interpol a tirar a foto no momento da detenção, quando Rendeiro estava de pijama. June Marks alega violações de privacidade e vai procurar reparar esse dano.

O ex-banqueiro está preso desde 11 de dezembro. Foi detido em Durban, na África do Sul, após vários meses em fuga.