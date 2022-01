Recorde de casos diários: 43 729 infetados por Covid-19 em 24 horas. Há mais 46 mortos

Há mais 17 pessoas internadas em enfermaria.

Portugal regista, segundo o boletim da DGS desta terça-feira, 43 729 novos casos de Covid-19. Há mais 46 mortos, segundo indica o documento.



42 055 pessoas recuperaram da doença. Há mais 17 pessoas internadas em enfermaria e menos 14 em cuidados intensivos. Há a registar mais 1 628 casos ativos de Covid-19 em Portugal, num total de 332 786.



A região Norte do País foi a região onde se detetaram o maior número de novos casos, registando-se um total de 18 116 novas infeções, seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com 13 987 novos casos. No Centro há mais 6 339 novas infeções e no Alentejo e Algarve registaram-se 1 394 e 1 160 novos casos, respetivamente. Nos Açores contam-se mais 616 casos e na Madeira mais 2 117.

D as 46 mortes, 25 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 11 no Norte, seis no Centro, uma no Algarve e três na Madeira.

