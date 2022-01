PGR abre inquérito a morte de menino de 6 anos infetado com Covid-19 após ser vacinado

Rodrigo morreu no domingo no Hospital de Santa Maria.

A Procuradoria Geral da República confirmou aoa instauração de um inquérito à morte de Rodrigo, de 6 anos, a criança que morreu no domingo no Hospital de Santa Maria , em Lisboa, com Covid-19 e uma semana depois de ter sido vacinado.O inquérito, normal quando ocorre um óbito sem causa aparente, corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.