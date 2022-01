"Cobardolas vendido": Ventura ataca Ricardo Araújo Pereira após humorista recusar entrevistá-lo

Humorista deixou de fora o líder do Chega nas entrevistas pré-legislativas do programa "Isto é Gozar Com Quem Trabalha".

Ricardo Araújo Pereira irá realizar entrevistas aos líderes dos partidos com assento parlamentar candidatos às eleições legislativas, que se irão realizar no próximo dia 30 de janeiro. Conhecidos os entrevistados, rapidamente foi destacada a ausência de André Ventura, líder do partido Chega.

Ricardo Araújo Pereira explicou durante uma entrevista o porquê de ter excluído Ventura do seu leque de convidados nas entrevistas pré-legislativas do programa "Isto é Gozar Com Quem Trabalha", admitindo que "André Ventura não vem porque eu não quero (...) ainda por cima ele está sempre a reclamar que eu não o convido".

Não satisfeito com as declarações do humorista, o líder do Chega, usou a rede social Twitter para responder às declarações de forma provacativa, afirmando que Ricardo Araújo Pereira é "um cobardolas vendido ao sistema" e que "tem medo de ser desmontado ao vivo e em direto".