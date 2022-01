João Rendeiro está medicado e amanhã irá a tribunal, confirma advogada

Ex-banqueiro apresentava uma temperatura corporal elevada.

uma temperatura corporal elevada, mas segundo a advogada, Rendeiro já se sente melhor e vai estar presente no tribunal na sessão marcada para sexta-feira. No entanto, referiu também que não é expectável que o ex-banquerio fale na sessão de amanhã.

O ex-banqueiro foi convocado para estar no Tribunal de Verulam, nos subúrbios de Durban, África do Sul, para a primeira audiência relativa ao processo de extradição.

João Rendeiro já foi medicado e regista melhorias no estado de saúde, esta quinta-feira, após ter sido levado para a enfermaria da prisão de Westville, na África do Sul, com tosse e febre.O ex-banqueiro apresentava, esta quarta-feira,