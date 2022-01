Jerónimo de Sousa voltará à campanha na próxima quarta-feira

Secretário-geral do PCP foi submetido a uma cirurgia de urgência à carótida interna esquerda.

Jerónimo de Sousa deverá voltar a participar na campanha eleitoral do PCP para as eleições legislativas a partir da próxima quarta-feira, 26 de Janeiro."No quadro da recuperação em curso da cirurgia a que foi submetido, será realizada uma avaliação desse andamento na próxima terça-feira prevendo-se a participação do secretário-geral na campanha eleitoral da CDU a partir de quarta-feira, dia 26 de Janeiro", disse fonte do partido.Os dirigentes comunistas João Ferreira e João Oliveira estão a substituir provisoriamente o secretário-geral do PCP na campanha para as eleições legislativas que decorrem a 30 de janeiro.