Encontrado corpo de menor sem coração nem órgãos genitais em Moçambique

Autoridades policiais suspeitam que se trata de um caso de tráfico de órgãos humanos.

Um corpo mutilado de um menor de 15 anos, ao qual foi retirado o coração e os órgãos genitais, foi encontrado por residentes numa mata na Zambézia, província do centro de Moçambique, disse esta quinta-feira a polícia à Lusa.

O corpo foi encontrado no dia 15, no distrito de Mocuba e a avaliar pelo estado em que se encontrava, as autoridades suspeitam que o crime tenha ocorrido entre um e dois dias antes, disse Miguel Caetano, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) na Zambézia.