Recorde de casos diários: 56 426 infetados por Covid-19 em 24 horas. Há mais 34 mortos

Já foram divulgados os dados da Covid-19 desta quinta-feira.

Portugal bateu esta quinta-feira um novo recorde no número de novos caoss de Covid-19: há mais 56 426 infetados e 34 óbitos nas últimas 24 horas.



Nas últimas 24 horas mais 28 301 pessoas recuperaram da doença, num total de 1 655 580 recuperados desde o início da pandemia.

Há mais 45 doentes internados em enfermarias (2004 no total), mas menos um paciente em unidades de cuidados intensivos (152).

O Norte é a região que regista maior número de infeções em 24 horas: mais 24 422 casos. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 17 341 infetados; o Centro com mais 8253, o Algarve com mais 2003 e o Alentejo com mais 1912.



As regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizam mais 1381 e 1114 novos casos, respetivamente.



Os 34 novos óbitos associados à Covid-19 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (16), na região Norte (10), no Centro (6), na Madeira (2)