Cinco vezes mais casos de Covid a nível global devido a variante Omicron e mortes a aumentar

Propagação da variante provocou uma forte aceleração da pandemia nas últimas semanas.

Mais de três milhões de casos diários de contágio pelo coronovírus, que provoca a covid-19, foram registados em média em todo o mundo entre 13 e 19 de janeiro, número que aumentou mais de cinco vezes devido à variante Omicron.

A contagem, da agência francesa France-Presse com base nos relatórios diários divulgados pelas autoridades sanitárias de cada país, mostra uma média de 3.095.971 casos diários registados em todo o mundo nos últimos sete dias, um aumento de 17% em relação à semana anterior.

A propagação da variante Omicron provocou uma forte aceleração da pandemia nas últimas semanas: os números atuais são cerca de 440% superiores aos 569.000 casos diários registados, em média, entre 18 e 24 de novembro de 2021, quando esta variante do coronavirus foi detetada na África do Sul e no Botsuana.