Ladrões escapam à GNR após 40 quilómetros de perseguição e disparos para o ar

Dois homens, que furtaram uma máquina do tabaco de um café, foram perseguidos ao longo de 40 quilómetros entre Óbidos e o Cadaval, na madrugada desta quinta-feira.Durante a perseguição a GNR conseguiu localizar os ladrões e ao vê-los os militares dispararam cinco tiros para o ar. Os tiros acabaram por acertar num dos pneus do carro de alta cilindrada que os assaltantes estavam a conduzir. Ainda assim, os dois homens conseguiram colocar-se em fuga.A viatura, onde os assaltantes seguiam, foi mais tarde encontrada com a máquina de tabaco no interior. A GNR tenta agora encontrar ligação com outros assaltos do género na zona.