Sete gestores do Novo Banco investigados no caso de Vieira, revelam escutas

São alvos Vítor Fernandes e Jorge Cardoso, administradores até outubro de 2020, Bernardo Espírito Santo e mais quatro funcionários.

O Ministério Público (MP) investigou sete funcionários do Novo Banco (NB) no processo Operação ‘Cartão Vermelho’, no qual Luís Filipe Vieira é o principal arguido. A investigação a estas sete pessoas resulta de dois casos: por um lado, "a incúria", na expressão do MP, no tratamento da dívida de Vieira ao NB, em particular da Imosteps; por outro, os negócios suspeitos que Vieira e José António dos Santos, empresário conhecido como ‘Rei dos Frangos’, terão feito com o NB, nos últimos anos.

