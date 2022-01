Médico acusado em morte da bebé da apresentadora Sara Santos em Setúbal

Grávida de 30 semanas esperou três horas pelo parto.

Um médico do Centro Hospitalar de Setúbal foi acusado pelo Ministério Público de homicídio por negligência, por omissão, na sequência da morte da bebé da ex-apresentadora de TV Sara Santos, durante o parto. "Quero que o médico seja preso", disse ontem Sara Santos ao CM. "Entrei no hospital com contrações. Deviam ter feito logo uma cesariana, mas esperaram três horas sem qualquer explicação. A minha filha morreu por negligência", frisou, recordando que "o exame CTG revelou uma situação fetal preocupante".

