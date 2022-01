Morreu o cantor e ator norte-americano Meat Loaf

Informação avançada pela agente do artista.

O cantor e ator norte-americano Meat Loaf morreu esta quinta-feira, aos 74 anos.

A informação foi avançada pela agente do artista que não avançou a causa da morte. O cantor, cujo nome verdadeiro é Marvin Lee Aday morreu ao lado da mulher.

"Os nossos corações estão partidos ao anunciar que o incomparável Meat Loaf faleceu esta noite ao lado da esposa, Deborah. As filhas e amigos íntimos estiveram com ele nas últimas 24horas", pode ler-se numa publicação na conta oficial do Facebook.

A carreira de Meat Loaf durou mais de 60 anos, nos quais vendeu mais de 100 milhões de álbuns em todo o mundo e participou em 65 filmes, incluindo Fight Club, Focus, Rocky Horror Picture Show and Wayne's World