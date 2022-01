Morreu a mãe de Jair Bolsonaro

A mãe do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, morreu, esta sexta-feira, aos 94 anos, em São Paulo, Brasil. Olinda Bolsonaro estava internada desde segunda-feira.

A morte de Olinda Bolsonaro foi confirmada pelo presidente brasileiro nas redes sociais. "

Com pesar o passamento da minha querida mãe. Que Deus a acolha em sua infinita bondade. Nesse momento me preparo para retornar ao Brasil.", disse Bolsonaro numa publicação em que recorda alguns momentos com a mãe.