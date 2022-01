Famalicão revela que tem três jogadores com Covid-19

Minhotos visitam o Dragão no próximo domingo.

O Famalicão revelou esta sexta-feira que três jogadores do plantel testaram positivo à Covid-19 e que não vão estar, por isso, disponíveis para o jogo de domingo, com o FC Porto, no Estádio do Dragão. São eles Dylan Batubinsika, Simon Banza e Ofori.

O clube minhoto tem ainda outros três futebolistas de baixa, mas por lesão. Diogo Figueiras e Rúben Lima têm ambos mazelas musculares na coxa, ao passo que Heriberto recupera de uma fratura do dedo do pé direito.