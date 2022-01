Urgência congestionada no Hospital de Torres Vedras

Doentes críticos estão a ser reencaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes para outras unidades hospitalares.

A Urgência Geral do Hospital de Torres Vedras está hoje muito congestionada devido à elevada afluência de doentes, nomeadamente do foro respiratório.Os doentes críticos estão a ser reencaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) para outras unidades hospitalares, de acordo com a situação clínica, adiantou aoo Centro Hospitalar do Oeste (CHO), sublinhando que que o Serviço de Urgência não está encerrado.Todos os doentes que se desloquem diretamente à urgência são admitidos e atendidos, garante o CHO. Prevê-se que às 21h de hoje a situação esteja normalizada.O CHO apela aos utentes que utilizem as urgências hospitalares apenas em situações realmente urgentes.