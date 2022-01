Mortalidade por Covid-19 e incidência de novos casos em maiores de 65 anos disparam em Portugal

Relatório das 'linhas vermelhas' da pandemia sublinha que "pressão nos serviços de saúde e o impacto na mortalidade são elevados".

A mortalidade por Covid-19 disparou na última semana para 37,6 mortes a 14 dias por cada 100 habitantes, segundo o mais recente relatório da DGS/INSA, emitido esta sexta-feira.Ainda, de acordo com o documento que analisa as 'linhas vermelhas' da pandemia, subiu também a incidência de novos casos de Covid-19 em maiores de 65 anos, considerados casos graves da doença. Na última semana contam-se 1764 casos por cada 100 mil habitantes, a 14 dias.A variante Ómicron, de linhagem BA.1, atingiu valor máximo de proporção de novos casos entre 7 e 9 de janeiro, estando agora a decrescer, afirma a DGS, explicando que o facto estará "possivelmente relacionado com a entrada em circulação" da nova linhagem da mesma variante, designada BA.2."A análise dos diferentes indicadores revela uma atividade epidémica de SARS-CoV-2 de intensidade muito elevada, com tendência crescente a nível nacional. A pressão nos serviços de saúde e o impacto na mortalidade são elevados. Dado o rápido aumento de casos, mesmo tendo em consideração a provável menor gravidade da doença provocada pela variante Omicron (BA.1), é expectável impacto na sociedade em termos de absentismo escolar e laboral, um aumento de pressão sobre o todo o sistema de saúde e na mortalidade, recomendando-se a manutenção das medidas de proteção individual e a intensificação da vacinação de reforço", conclui o documento da DGS/INSA.